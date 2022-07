Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) a apporté une contribution positive en aidant les entreprises à élargir leurs marchés d'exportation et à accroître l'offre d'importation, selon des experts participant à un colloque organisé le 28 juillet à Hanoï par le journal Cong Thuong (Industrie et Commerce).

Selon Tran Thanh Hai, directeur adjoint du Département de l’import-export, relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, le CPTPP a dynamisé les activités d'importation et d'exportation. Plus précisément, en 2021, le commerce extérieur a atteint 680 milliards de dollars, en hausse de 19% sur un an et soit un taux de croissance impressionnante dans le contexte où l'épidémie de COVID-19 avait eu un impact profond sur l'économie mondiale.

Cependant, à présent, dans le contexte où le COVID-19 est maîtrisé, outre accélérer les activités de promotion du commerce, les entreprises vietnamiennes doivent se connecter de manière proactive et introduire leurs produits sur les marchés étrangers, a-t-il suggéré.

Des participants au colloque. Photo: ministère de l’Industrie et du Commerce

Tran Thanh Hai a informé d’un plan d’action du ministère de l’Industrie et du Commerce visant à aider les entreprises nationales à mieux profiter des accords de libre-échange, dont le CPTPP.

Concernant le marché du continent américain où le Vietnam a enregistré un excédent commercial d’environ 88,7 milliards de dollars en 2021, la directrice adjointe du Département des marchés européens et d’Amérique, Vo Hong Anh a conseillé aux exportateurs nationaux de promouvoir le taux de localisation et la valeur ajouté de leurs produits, et d’accorder la priorité à des produits respectueux de l’environnement pour répondre non seulement aux besoins des consommateurs mais aussi aux normes et réglementations des pays de la région. -VNA