Le vaccin SPUTNIK V. Photo : AFP/VNA



Hanoï (VNA) – Le 23 mars, le vice-ministre de la Santé Truong Quoc Cuong a signé une décision sur l’approbation conditionnelle du vaccin russe Gam-COVID-Vac pour le besoin urgent de prévention et de lutte contre l'épidémie de COVID-19.



Il s'agit du deuxième vaccin anti-COVID-19 approuvé par le Vietnam.



Bien que sa 3e phase d’essais cliniques ne soit pas encore terminé, le vaccin Gam-COVID-Vac ou SPUTNIK V a été approuvé à ce jour par plus de 50 pays, avec un effet anti-SARS-CoV-2 allant jusqu'à plus de 91,8%. A savoir que 98% des volontaires, après la vaccination, ont produit des anticorps contre le coronavirus. -VNA