Hanoï (VNA) – Dans son bilan actualisé à 06h00 lundi 15 février, le Comité national de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19 a confirmé un cas importé de coronavirus , portant le total à 2.229.Il s’agit d’un spécialiste japonais de 54 ans travaillant pour la SARL Mitsui Vietnam. Il était arrivé au Vietnam le 17 janvier et avait été mis en quarantaine à Ho Chi Minh-Ville du 17 au 31 janvier. Pendant cette période de quarantaine, il avait été testé négatif au virus deux fois (les 17 et 31 janvier). Le 1er février, il s’était rendu à Hanoï pour travailler et installé dans un hôtel dans l’arrondissement de Tay Ho. Le 13 février, il avait été trouvé mort dans sa chambre d’hôtel. Le résultat du test d'un échantillon le 14 février était positif au SARS-CoV-2.Une enquête sur la cause de son décès est menée.Au Vietnam, près de 152.700 personnes ayant eu des contacts étroits avec des cas positifs ou en provenance de zones touchées par la pandémie sont actuellement en quarantaine dans des hôpitaux, des établissements désignés par l’Etat, à domicile ou dans des lieux d’hébergement.Sur le total des cas confirmés à ce jour, 1.531 ont été guéris. Parmi les patients en cours de traitement, 39 ont été testés négatifs au virus une fois; 12 autres, deux fois et neuf autres encore, trois fois. -VNA