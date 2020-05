Photo d'illustration. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L'Association d'amitié Ukraine - Vietnam, via l’Ambassade d’Ukraine au Vietnam, a remis le 26 mai à Hanoï 5.000 masques en tissu antibactériens fabriqués par le Vietnam et 332 millions de dongs au gouvernement et au peuple ukrainiens pour les aider dans la lutte contre le COVID-19.

S'exprimant lors de la cérémonie de remise, le président de l’Association d'amitié Ukraine – Vietnam, Dang Van Chien a déclaré que le Vietnam souhaitait consacrer une partie de ses ressources au gouvernement et au peuple ukrainiens pour les épauler dans leur lutte contre l'épidémie.

La chargée d’affaires provisoire d’Ukraine au Vietnam, Mme Nataliya Zhykina, a affirmé que l’aide précieuse du Vietnam au gouvernement et au peuple ukrainiens témoignait de leur bonnes relations d’amitié traditionnelle et de solidarité.

La diplomate ukrainienne a hautement apprécié le professionnalisme et la réponse efficace du gouvernement vietnamien face à la pandémie. - VNA