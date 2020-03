Des passagers portent masques à l'aéroport international Changi à Singapour . Photo: Internet

Singapour (VNA) - Les visiteurs ayant voyagé en Iran, dans le Nord de l'Italie ou en République de Corée au cours des 14 derniers jours ne seront pas autorisés à entrer ou à transiter par Singapour, à partir du 4 mars, en raison d’une augmentation du nombre de cas de contamination du COVID-19 sur cet île-État.

La mesure, qui entre en vigueur mercredi, fait partie des précautions supplémentaires que Singapour prend pour aider à réduire le risque d’entrée des personnes infectées à Singapour.

Les citoyens, les résidents permanents ainsi que les détenteurs de laissez-passer de longue durée revenant à Singapour depuis l’Iran, le nord de l'Italie ou la République de Corée ces derniers temps doivent réaliser absolument l’isolement à domicile pendant 14 jours.

A partir du même jour, les voyageurs entrant à Singapour qui présentent de la fièvre et d'autres symptômes de maladie respiratoire, doivent subir un test de dépistage du COVID-19 au point de contrôle.

La Bank Negara Malaysia (BNM) a déclaré le 3 mars que son comité de politique monétaire (MPC) avait décidé de réduire le taux d’intérêt au jour le jour (OPR) de 25 points à 2,50%.

Il s’agit du plus bas niveau du taux d’intérêt au jour le jour en Malaisie ces dix dernières années. La réduction vise à fournir un environnement monétaire plus accommodant et à soutenir l'amélioration de la croissance économique dans un contexte de stabilité des prix. -VNA