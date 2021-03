Prélèvement d’échantillons pour le dépistage du coronavirus à Hai Duong. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – De 06h00 à 18h00 mercredi 3 mars, le Vietnam a détecté sept nouveaux cas de coronavirus, dont cinq à Hai Duong (Nord) et deux cas importés qui avaient été mis en quarantaine dès leur arrivée sur le territoire national.

Selon le Comité national de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19, le total s’établit désormais à 2.482, dont 873 cas de transmission locale du virus recensés depuis le 27 janvier.



A ce jour, 1.898 cas de COVID-19 ont été annoncés guéris.



Parmi les patients en cours de traitement, 66 ont été testés négatifs au virus une fois; 37 autres, deux fois; et 113 autres encore, trois fois.



Plus de 59.000 personnes ayant eu des contacts étroits avec des cas positifs ou en provenance de zones touchées par la pandémie sont en quarantaine dans des hôpitaux, des établissements désignés par l’Etat, à domicile ou dans des lieux d’hébergement. -VNA