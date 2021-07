Remise des cadeaux à des personnes en difficulté à Preah Sihanouk. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) – Le Consulat général du Vietnam, le comité exécutif de l’Association Khmer-Vietnam et des donateurs dans la province cambodgienne de Preah Sihanouk ont remis le 29 juillet plus de 170 cadeaux à 150 foyers d'origine vietnamienne et à 20 autres familles cambodgiennes de cette ville pour les aider à surmonter les difficultés causées par la pandémie de COVID-19.

L'émergence du variant Delta continue de causer d'autres difficultés et obstacles à la vie et aux moyens de subsistance de la communauté vietnamienne au Cambodge en général et dans la province de Preah Sihanouk en particulier.

Bien que chaque cadeau ne soit pas d'une grande valeur, cette activité montre la solidarité et le soutien dévoué aux ressortissants du pays d'accueil pendant cette période difficile.

Les Cambodgiens d’origine vietnamienne ont annoncé être vaccinés gratuitement. Ils ont saisi cette occasion pour exprimer leur gratitude pour l'attention et le soutien du Parti, de l'État et du Consulat général du Vietnam, ainsi que des donateurs et se sont engagées à faire des efforts pour stabiliser la vie et surmonter les difficultés causées par COVID - 19.

Le ministère cambodgien de la Santé a enregistré le 29 juillet 765 nouveaux cas de COVID-19 et 11 décès supplémentaires, portant le bilan total à 75.917 cas et 1.350 décès dans ce pays. –VNA