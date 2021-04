Une employée de Vietnam Airlines aide les passagers à remplir leur déclaration médicale. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Les transporteurs aériens ont le droit de refuser de transporter tous les passagers qui n’effectuent pas la déclaration médicale, a déclaré Dinh Viêt Thang, chef de l’Autorité de l’aviation civile (AAC).

Pour renforcer les mesures de prévention et de contrôle de l’épidémie de COVID-19, l’AAC a demandé aux organes et unités de renforcer le contrôle de la déclaration de l’état de santé obligatoire des passagers avant leur embarquement et la sensibilisation en la matière.

Les compagnies aériennes étrangères opérant dans les aéroports vietnamiens doivent respecter ces règles sanitaires de l’AAC. -VNA