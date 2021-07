La secrétaire d'État du ministère cambodgien de la Santé, Youk Sambath , remet des cadeaux à Duong Anh Duc, vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, lors de la cérémonie. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville a organisé dans la matinée du 19 juillet à l'aéroport de Tan Son Nhat une cérémonie de réception de cadeaux offerts par le gouvernement et le peuple du Cambodge pour soutenir sa lutte contre la pandémie de COVID-19.

La cérémonie a vu la présence de Duong Anh Duc, vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville ; de Ngo Thanh Son, vice-président du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Ho Chi Minh-Ville ; de Youk Sambath, secrétaire d'État du ministère cambodgien de la Santé ; et de Sok Dareth, Consul général du Cambodge à Ho Chi Minh-Ville.

Ces cadeaux comprennent 1,1 million de masques faciaux, 100 concentrateurs d'oxygène et une somme de 200.000 de dollars.

Ces cadeaux comprennent 1,1 million de masques faciaux, 100 concentrateurs d'oxygène et une somme de 200.000 de dollars. Photo: VNA

Au nom des dirigeants et du peuple de la mégapole du Sud, Duong Anh Duc a remercié le Premier ministre Samdech Techo Hunsen, le gouvernement et le peuple du Cambodge pour leur soutien à la lutte contre le coronavirus au Vietnam, et à Ho Chi Minh-Ville en particulier.

S'exprimant lors de la cérémonie, Mme Youk Sambath a souligné que l'amitié à long terme entre le Cambodge et le Vietnam avait été cultivéee à travers des générations de dirigeants et d'habitants des deux pays et se consoliderait dans l’intérêt des deux peuples, contribuant à la paix, à la sécurité et au développement de la région et du monde.

L'agence de presse nationale cambodgienne AKP a déclaré qu'il s'agissait d'un symbole de la solidarité, de l'amitié et de la coopération entre les deux pays voisins, en particulier en cette période difficile causée par la pandémie de COVID-19.

La Croix-Rouge cambodgienne a annoncé qu'elle ferait un don de 100.000 dollars à la Croix-Rouge vietnamienne, tandis que l'Association d'amitié Cambodge-Vietnam a également fait don de 50.000 dollars pour aider le peuple vietnamien à lutter contre le coronavirus. - VNA