Hanoï (VNA) - Le ministère de la Santé a annoncé ce samedi 27 août avoir détecté 2.197 nouvelles contaminations au COVID-19 au cours de ces dernières 24 heures, portant à plus 11,4 millions le nombre total de cas.Dans la journée, près de 14.000 patients ont été déclarés guéris, portant le nombre des guérisons à plus de 10,1 millions de cas. Un décès a été rapporté dans la province de Ninh Binh (Nord), portant le nombre total à 43.111 cas.Au 26 août, plus de 255,56 millions de doses de vaccins contre le COVID-19 ont été administrées. -VNA