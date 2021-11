Hanoï (VNA) - Le Vietnam a détecté ce mardi 16 novembre 9.641 nouveaux cas de COVID-19, dont neuf importés, selon le ministère de la Santé.

Un élève du district de Cu Chi à Ho Chi Minh-Ville est vacciné. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville se classe première en confirmant 1.183 nouveaux cas, Tay Ninh 683, Tien Giang 671, Dong Nai 631, Binh Duong 607, An Giang 482…

Le même jour, le pays a confirmé 87 décès dus au coronavirus, portant le total à 23.270 morts. Ce mardi, 6.481 autres patients ont été déclarés guéris, portant à 870.997 le nombre total de guérisons.

Selon le ministère de la Santé, 4.101 patients dans tout le pays se trouvaient dans un état grave, dont 366 nécessitant une ventilation invasive et 11 sous ECMO (oxygénation par membrane extracorporelle).



Jusqu’au 15 novembre, le pays a administré plus de 100,86 millions de doses de vaccins, avec plus de 36,09 millions de personnes désormais complètement vaccinées. - VNA