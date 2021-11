Photo d'illustration : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Plus de 8,8 millions de personnes touchées par la pandémie à Ho Chi Minh-Ville avaient reçu une aide d'une valeur de plus de 12.000 milliards de dongs (529,27 milliards de dollars) au 21 novembre, a annoncé le service municipal du Travail, des Invalides et des Affaires sociales.

Les paquets d'aide ont été distribués en quatre phases.

Dans les deux premières phases, plus d’un million de travailleurs informels, plus de 1,28 million de ménages pauvres ou en difficulté, plus de 21.500 petits commerçants sur des marchés traditionnels ont bénéficié d'un soutien.

La ville a également aidé 171.000 travailleurs touchés et quelque 9.300 ménages d'affaires qui ont dû cesser leurs activités.

Pour le paquet de soutien de la 3e phase, au 21 novembre, 22 arrondissements, districts et la ville de Thu Duc ont affecté plus de 6.182 milliards de dongs à plus de 6,18 millions de personnes défavorisées.

Le Conseil populaire municipal a demandé à des localités d’accélérer le décaissement des paquets de soutien pour aider rapidement les nécessiteux à surmonter les difficultés. -VNA