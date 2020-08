Des ressortissants vietnamiens à bord d'un vol de rapatriement. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – A ce jour, plus de 80 vols ont été effectués, rapatriant plus de 21.000 Vietnamiens de plus de 50 pays et territoires, selon la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang.



Lors de la conférence de presse périodique donnée le 6 août, Le Thi Thu Hang a indiqué que dans les temps à venir, le rapatriement de ressortissants vietnamiens en situation particulièrement difficile à l’étranger, serait effectué sur la base de leur souhait, conformément à la situation épidémique et aux capacités du Vietnam en matière de mise en quarantaine.



Concernant le rapatriement de 226 travailleurs vietnamiens en Ouzbékistan qui ont dû suspendre leur travail et se mettre en quarantaine en raison du COVID-19, Le Thi Thu Hang a annoncé que son ministère avait demandé à l’ambassade du Vietnam en Russie et en Ouzbékistan de contacter ces travailleurs pour recueillir des informations, ainsi que les organes compétents locaux pour leur demander de prendre des mesures nécessaires à la protection de leur santé.



Selon des organes compétents locaux, parmi les travailleurs vietnamiens, certains ont été testés positifs au coronavirus SARS-CoV-2.



La porte-parole du ministère des Affaires étrangères a affirmé que les organes compétents vietnamiens, l’ambassade du Vietnam en Russie et en Ouzbékistan travaillaient étroitement avec les organes compétents d’Ouzbékistan pour pouvoir rapatrier ces ressortissants rapidement en août, selon leur souhait, conformément à la situation épidémique et aux capacités du Vietnam en matière de mise en quarantaine. -VNA