Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé lors d’une séance de travail par visioconférence mercredi 20 octobre aux provinces de Phu Tho (Nord), Soc Trang et Cà Mau (Sud) d’agir rapidement pour contrôler les nouveaux foyers de contamination au Covid-19.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh Photo : VNA



Le chef du gouvernement a ordonné de mettre en œuvre avec persistance les mesures pilotées de manière unifiée par l’autorité centrale, axées sur trois piliers – la distanciation et la mise en quarantaine ; la réalisation des tests de dépistage du Covid-19 de manière sûre, rationnelle, efficace et plus rapide que la propagation de la maladie ; et le traitement intensif précoce pour prévenir l’aggravation de la maladie chez les personnes infectées par le SARS-CoV-2.

Selon les rapports des provinces de Phu Tho, Soc Trang et Cà Mau, ces derniers jours, des foyers épidémiques ont fait leur apparition dans ces localités, mais la situation restait toujours sous contrôle et la campagne de vaccination contre le Covid-19 s’est accélérée.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a chargé le ministère de la Santé de travailler en collaboration avec ces provinces à la prévention et au côntrôle de l’épidémie et de leur apporter un soutien maximal.

Vaccination des gens contre le Covid-19 au gymnase de la province de Phu Tho. Photo : VNA

Il a souligné que l’adaptation sûre, flexible et le contrôle efficace de l’épidémie de Covid-19 implique le respect des consignes "5K plus vaccins plus traitement plus technologie et élevation de la conscience de la population" (5K signifie Khâu trang (Masque), Khu khuân (Désinfection), Khoang cach (Distance), Không tu tâp (Sans rassemblement) et Khai bao y tê (Déclaration médicale).

Le chef du gouvernement a demandé aux localités de se concentrer sur le renforcement des capacités d’hospitalisation à tous les niveaux, notamment les capacités de soins, d’accélérer la couverture vaccinale tout en continuant à donner la priorité aux publics les plus à risque et aux zones épidémiques.

Le Premier ministre a également demandé aux localités de continuer à se coordonner étroitement et plus efficacement dans le transport des personnes d’une localité à l’autre afin d’assurer la sûreté et la sécurité sociale pour les habitants. – VNA