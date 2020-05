La mesure de la température corporelle de personnes venues de l'étranger dans un lieu de confinement. Photo : VNA



Hanoï, 9 mai (VNA) - Selon le Comité national de pilotage de la prévention et de la lutte contre le COVID-19 , samedi 9 mai, à 18h, le Vietnam n’a signalé aucun nouveau cas de coronavirus.Alors, le pays n’a détecté aucun nouveau cas de transmission intracommunautaire pour le 23e jour consécutif.Parmi les 288 cas confirmés actuellement au Vietnam, 148 venaient de l'étranger et ont été mis en quarantaine dès leur entrée au pays.Le Vietnam a guéri 241 patients, soit 84% des cas. Il reste 47 patients en cours de traitement dans les établissements médicaux, dont 4 testés négatifs une fois et 13 autres, au moins deux fois.Actuellement, 14 403 personnes sont en quarantaine, dont 175 dans des hôpitaux, 6 145 dans des centres de confinement.Le comité a demandé aux populations de respecter strictement les mesures préventives. -VNA