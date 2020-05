Hanoi (VNA) - Pour le 27e jour consécutif, le Vietnam n’a enregistré aucun nouveau cas de contamination communautaire, mercredi 13 mai, selon le Comité de pilotage national sur la prévention et la lutte contre le COVID-19.

Photo : VNA

Depuis le début de l’épidémie sur son territoire, le pays a recensé 288 cas de contamination, 252 personnes ont été guéries. Sur les 36 patients actuellement hospitalisés, seul l’un d’entre eux est dans un état grave.

Le Comité a ajouté que 148 cas importés ont été mis en quarantaine à leur arrivée.

Jusqu'à présent, 13.719 personnes en contact étroit avec les patients ou en provenance des régions touchées par la pandémie ont été mises en quarantaine, dont 324 dans les hôpitaux, 7.254 dans les zones de quarantaine concentrées et 6.141 à domicile.

Mercredi après-midi, 13 mai, six patients ont été testés négatifs pour le nouveau coronavirus SARS-CoV-2 une fois, et 11 ont été testés négatifs deux fois ou plus.- VNA