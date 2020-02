Des camions transportants des produits agricoles vietnamiens en attente des formalités de dédouanements vers la Chine. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, il n’y a pas d’activités d’import-export supplémentaires aux portes frontalières aux portes fronalières (Huu Nghi, Tan Thanh, Coc Nam…) le week-end dernier.

Pourtant, il existe des camions de fruits dont la plupart sont des pitayas, jacquiers et autres produits agricoles qui sont en attente de dédouanement.

En se basant sur le télégramme officiel le 11 février du Consulat général du Vietnam à Nanning et celui le 13 février du Consulat général du Vietnam à Kunming annonçant les autorités des provinces chinoises du Guangxi et de l'Yunnan de donner leur feu vert de reprendre de plus en plus des activités d’import-export limitrophes tout en assurant d'une façon stricte et efficace des mesures de prévention et de lutte contre l’épidémie de COVID-19.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a demandé aux comités populaires des localités frontalières du Nord d'autoriser les activités d'import-export et le transport de marchandises via les portes frontalières internationales, les portes frontalières principales et les portes frontalières secondaires de Tan Thanh, Coc Nam (province de Lang Son), la route d'ouverture Km3 4 de la ville de Mong Cai (province de Quang Ninh) sur la base de l'application stricte des mesures pour prévenir et lutter contre l'épidémie de coronavirus COVID-19, conformément aux instructions du ministère de la Santé. -VNA