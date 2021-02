Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam préside le 3 février une réunion virtuelle avec les provinces de Hai Duong, de Quang Ninh et Hanoï sur la prévention et la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, également chef du Comité national de direction pour la prévention et le contrôle du COVID-19, a présidé le 3 février à Hanoï une réunion virtuelle avec les provinces de Hai Duong, de Quang Ninh et Hanoï sur la prévention et la lutte contre l'épidémie de coronavirus.

Lors de la réunion, le vice-ministre de la Santé, Tran Van Thuan, a indiqué que du 25 janvier au 3 février à 6h00, le Vietnam avait enregistré 310 cas d'infection dans 10 villes et provinces, dont Hai Duong (226 cas), Quang Ninh (38 cas), Hanoï (21 cas), Gia Lai (13 cas), Bac Ninh (3 cas), Hoa Binh (2 cas), Binh Duong (4 cas), Hai Phong (1 cas), Ho Chi Minh-Ville (1 cas) et Bac Giang (1 cas).

Tous les cas de transmission locale du COVID-19 à Hanoï, Bac Ninh, Hai Phong, Gia Lai et Hoa Binh détectés depuis le 27 janvier, sont liés à deux foyers épidémiques à la société Poyun Electronics dans la ville de Chi Linh, province de Hai Duong, et à l'aéroport international de Van Don, province de Quang Ninh. Ils ont été contaminés par une nouvelle variante du SARS-CoV-2 qui s’avère plus contagieux, a-t-il dit.

Lors de la réunion, le vice-président du Comité populaire provincial de Hai Duong, Luong Van Cau, a affirmé: "Jusqu'à présent, Hai Duong a localisé et bien contrôlé l'épidémie de COVID-19". Il a ajouté que jusqu’au 3 février à midi, le nombre total de cas de COVID-19 à Hai Duong avait atteint 235, dont 158 à la société Poyun Electronics.

Panorama de la réunion. Photo: VNA

«Le nombre de tests a augmenté mais le nombre de cas positifs a considérablement diminué ... », a déclaré Luong Van Cau.

De son côté, la vice-présidente du Comité populaire provincial de Quang Ninh, Nguyen Thi Hanh, a déclaré que Quang Ninh avait testé au coronavirus 1.902 personnes ayant eu directement un contact étroit avec les cas positifs détectés dans la province.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a salué les efforts inlassables des forces chargées de la prévention et du contrôle de l’épidémie depuis ces derniers jours.

Il a souligné que les forces devraient envisager un confinement « à la plus petite échelle possible », et assurer la sûreté.

En outre, il a suggéré que le ministère de la Santé examine ses ressources et soit prêt à assister le dépistage du COVID-19 dans les localités. -VNA