Manille (VNA) - Les petits et moyens producteurs de bananes des Philippines, deuxième exportateur mondial de ce fruit, sont fortement touchés par la maladie respiratoire aiguë causée par le nouveau coronavirus (COVID-19), à la suite de la fermeture de plusieurs marchés en Chine.

L'épidémie du COVID-19 affecte les exportations philippines de bananes vers la Chine. Photo: xinhuanet.com

La Chine continentale est l'un des plus grands importateurs de bananes du pays. Le Japon et la Chine ont acheté plus de la moitié des expéditions envoyées par ce pays d'Asie du Sud-Est en 2019.

Les Philippines ont gagné 1,93 milliard d’USD grâce aux exportations de bananes l'année dernière, en hausse d'environ 40% par rapport à 2018 et représentant 3% des exportations totales du pays.

Des représentants de l’Association philippine des planteurs et des exportateurs de bananes (Philippine Banana Growers and Exporters Association-PBGEA) ont rencontré des représentants du ministère philippin de l'Agriculture le 17 février pour relever de nouveaux défis de ce secteur, notamment l'épidémie de COVID-19.

L’épidémie en Chine n’est pas aussi grave pour les gros exportateurs en raison de leurs contrats existants avec les importateurs chinois, a déclaré le directeur exécutif de PBGEA, Stephen Antig. Mais, les petits et moyens producteurs qui traitent avec des acheteurs au comptant sont les plus durement touchés, a-t-il ajouté.

Les premiers impacts du problème seront probablement mis en évidence lorsque les données commerciales de janvier seront publiées le mois prochain, a-t-il ajouté.

Selon M. Antig, les discussions avec les prestataires logistiques et les efforts pour identifier d'autres marchés potentiels figurent parmi les mesures que le ministère de l'Agriculture prévoit de prendre pour résoudre le problème. -VNA