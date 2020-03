Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les deux plus grands aéroports internationaux du Vietnam, Noi Bai et Tan Son Nhat, s'arrêtent de recevoir des vols de passagers au départ de République de Corée à partir de 12h00 du 1er mars dans le but d'aider à prévenir la propagation de la maladie respiratoire aiguë causée par le SRAS-CoV-2 ( COVID-19), a indiqué dimanche l'Administration de l'aviation civile du Vietnam.

Au lieu de Noi Bai et Tan Son Nhat, les vols en provenance de la République de Corée atterriront dans les aéroports de Van Don dans le province septentrionale de Quang Ninh, et de Can Tho dans la ville du même nom du Sud.

L'ordre d'arrêt des vols de la République de Corée vers les aéroports de Noi Bai et Tan Son Nhat ne s'applique qu'aux vols de passagers. Les vols de fret peuvent toujours atterrir à ces deux aéroports comme prévu.

Auparavant, le ministère des Transports et des Communications a publié la directive sur la réorientation des vols au départ de République de Corée vers les aéroports de Van Don (Quang Ninh), Phu Cat dans la province de Binh Dinh (Centre) et Can Tho.

Tous les passagers de ces vols devront remplir les formulaires de déclaration de santé. Les passagers vietnamiens devront bien réfléchir avant de rentrer au pays natal car une quarantaine de 14 jours sera obligatoire, a noté le ministère.

Le Vietnam a suspendu, après 0h00, le 29 février 2020 (heure locale), l'exemption de visa pour les citoyens sud-coréens, dans le cadre des efforts visant à prévenir la propagation des maladies causées par le SRAS-CoV-19 (COVID-19). -VNA