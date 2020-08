Tests de dépistage du COVID-19. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam a détecté jeudi matin 6 août quatre nouveaux cas, a annoncé le Comité de pilotage national pour la prévention et la lutte contre le COVID-19.

Il s’agit d’un cas domicilié à Hanoï ayant séjourné du 14 au 17 juillet à la ville de Da Nang au Centre. Les trois autres, à Quang Nam au Centre, ont eu des contacts étroits avec des infectés.

Le bilan national s'élève désormais à 717, dont 309 sont des cas importés qui ont été mis en quarantaine à leur arrivée au Vietnam.

A ce jour, 381 cas se sont complètement rétablis (soit 53,1% des cas confirmés). Huit décès ont été confirmés. Parmi les patients en cours de traitement, 22 ont été testés négatifs une fois, 11 autres au moins deux fois.

Au niveau national, 170.457 personnes ayant été en contact avec des cas de contamination ou en provenance de zones épidémiques sont désormais placées en quarantaine.

Face à la découverte d’un nouveau cas de COVID-19, Hanoï a rehaussé l’alerte du risque de coronavirus à un niveau plus élevé.

Le président du Comité populaire municipal Nguyen Duc Chung a demandé la supervision étroite des personnes ayant des signes de fièvres et de toux allées d’être soignées dans les hôpitaux et aussi la poursuite de l’examen et de la surveillance des personnes rentrées des régions épidémiques comme Da Nang, Quang Nam. Il a ordonné les organes, secteurs, services publics, et les habitants de la capitale de resserrer les mesures préventives.- VNA