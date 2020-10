Hanoi (VNA) - La pandémie de Covid-19 pourrait durer jusqu’à la fin de 2021 et le Vietnam restera donc vigilant.

Le ministre de la Santé par intérim Nguyên Thanh Long. Photo: suckhoedoisong.vn



C’est ce qu’a déclaré mardi le ministre de la Santé par intérim Nguyên Thanh Long lors d’une conférence sur les mesures préventives anti-Covid-19 à adopter au cours de la saison hiver-printemps.



Bien que le pays n’enregistre aucune contamination locale depuis 42 jours, le risque de transmission extérieure est présent et une nouvelle vague d’infection pourrait survenir. Il est impératif de se tenir prêt à toutes les situations et de maintenir une vigilance maximale, a-t-il souligné.



L’augmentation des cas quotidiens a été signalée dans plusieurs pays et afin de se protéger, chaque province vietnamienne doit préparer son propre scénario de lutte adapté à ses conditions locales. Le ministre par intérim a rappelé les cinq principes anti-Covid-19 adoptés au Vietnam : prévenir, détecter, retraçer, isoler les sources d’infection et traiter précocement les malades. - VOV/VNA