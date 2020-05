La cérémonie de remis des équipements médicaux à l’ambassade de France au Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 18 mai, le président du Comité populaire de la capitale Hanoï a remis des équipements médicaux à l’ambassade de France au Vietnam pour soutenir certaines localités françaises dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Ces équipements comprennent 200.000 masques qui seront offert à la région Île-de-France, les villes de Toulouse et de Choisy-le-Roi.



Lors de la cérémonie de remise, le président du Comité populaire de Hanoï, Nguyen Duc Chung, a souligné que la coopération internationale et le renforcement de la solidarité étaient des facteurs très importants pour prévenir la propagation et minimiser l'impact de la maladie sur la société et l'économie de chaque pays ainsi que de la région.

L’ambassadeur français au Vietnam, Nicolas Warnery, a exprimé son émotion et ses sincères remerciements pour ce don significatif des autorités et du peuple de Hanoï. Il s’est déclaré convaincu qu’avec le partage et la solidarité, les deux pays gagneraient leur combat contre la pandémie. -VNA