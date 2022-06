Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam a dénombré 769 nouveaux cas de COVID-19 au cours de ces dernières 24 heures jusqu’à 16h00 mardi 28 juin, a annoncé le ministère de la Santé.Hanoi a toujours dénombré le plus grand nombre d’infections quotidiennes avec 158 nouveaux cas, suivie par la province de Phu Tho avec 62 nouveaux cas et la province de Nghe An avec 54 nouveaux cas.Selon un dernier décompte du ministère de la Santé, le bilan de l’épidémie s’est établi à 10.744.854.Au total, 9.505 patients atteints du coronavirus ont été déclarés guéris jeudi 23 juin, portant le nombre de guérisons à 9.665.972.Aucun décès lié au COVID-19 n’a été enregistré au cours des dernières 24 heures. Le nombre total de décès restait inchangé à 43.087.Le pays a administré lundi 27 juin 1.078.735 doses de vaccins contre le COVID-19, portant le nombre total de doses injectées à 230.933.469. - VNA