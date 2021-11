Photo : VNA

Hanoi, 8 novembre (VNA) - Le Vietnam a enregistré lundi 8 novembre 7.954 nouveaux cas de Covid-19, dont 34 cas importés, dans 55 villes et provinces du pays, soit une hausse de 323 cas par rapport à la veille, selon le ministère de la Santé.Hô Chi Minh-Ville recensé le plus grand nombre de nouvelles contaminations au nouveau coronavirus (1.316), suivie par Dông Nai (969) et la province voisine de Binh Duong (823), et An Giang (531), a-t-il précisé.Le bilan de l’épidémie de Covid-19 s’élève désormais à 976.672 cas. 3.390 patients se trouvent dans un état grave, dont 306 nécessitant une ventilation invasive et 13 sous ECMO (oxygénation par membrane extracorporelle).Le même jour, le pays a enregistré 67 décès dus à la maladie. Le nombre de morts atteint désormais 22.598. 1.073 autres patients ont été déclarés guéris, portant le nombre total de guérisons à 841.475.Jusqu’au 7 novembre, le pays a administré près de 90.6 millions de doses de vaccins, avec plus de 29.33 millions de personnes désormais complètement vaccinées. – VNA