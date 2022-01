Hanoi (VNA) – Le Vietnam a recensé 16.378 nouveaux cas de Covid-19, dont 73 cas exogènes, ces dernières 24 heures jusqu’à 16h samedi 15 janvier, a rapporté le ministère de la Santé.

Un homme se fait dépister du Covid-19 dans la province de Thanh Hoa (Centre). Photo : VNA



Hanoi était la localité le plus touché en nombre de nouvelles contaminations (2.810), suivie par la ville de Dà Nang (Centre) et la ville de Hai Phong (Nord), avec respectivement 874 et 814 nouveaux cas.

Le bilan national de l’épidémie s’est établi à 2.007.862, se classant au 28e rang sur 224 pays et territoires à travers le monde. Parmi les cas, 50 sont des infections au variant Omicron, toutes importées et mises en quarantaine après leur arrivée dans le pays.

Au total, 51.744 patients ont été déclarés guéris dans les dernières 24 heures, portant le bilan total, portant le nombre total de guérisons à 1.717.964.

Quant aux décès, le ministère de la Santé a annoncé 139 décès, portant le bilan total à 35.480 morts liés au Covid-19 au Vietnam, soit 1,8 % du nombre total de contaminations.

Le pays a administré 166.942.276 doses de vaccins, dont 78.563.059 pour la première injection, 72.121.184 pour la deuxième et 16.258.033 pour la troisième, soit la dose de rappel ou la troisième dose de vaccin Abdala. – VNA