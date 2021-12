Hanoi, 19 décembre (VNA) – Le ministère de la Santé a fait état de 16.110 nouveaux cas de Covid-19, dont 17 importés, au cours des dernières 24 heures jusqu’à 16 heures le 19 décembre.

Photo d'illustration : VNA

La capitale Hanoi compte le plus grand nombre de nouvelles contaminations (1.405), suivie par la province de Ca Mau (1.345), Hô Chi Minh-Ville (1.014), Tây Ninh (941), Bên Tre (838), Can Tho (793), Dông Thap (780), Khanh Hoa (599),Vinh Long (593), Binh Phuoc (559), Bac Liêu (537), Tra Vinh (493), Binh Đinh (434), Soc Trang (425), Dong Nai (417), Hai Phong (417),…Le bilan total de l’épidémie de Covid-19 s’est établi désormais à 1.540.478 cas , selon le ministère de la Santé.Ce dimanche toujours, 10.799 patients ont été déclarés guéris portant le nombre de guérison à 1.107.962 et 215 décès ont aussi été annoncés dimanche, portant le bilan total à 29.566 morts liés au Covid-19, soit 2% du total des cas.Dans la journée, 7.587 patients dans tout le pays se trouvent dans un état grave, dont 860 nécessitant une ventilation invasive et 21 sous ECMO.Jusqu’au 18 décembre, le pays a administré plus de 138,7 millions de doses de vaccins, avec plus de 675,6 millions de personnes complètement vaccinées. – VNA