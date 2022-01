Photo : VNA

Hanoi est la localité le plus touché en nombre de nouvelles contaminations (2.956), suivie par la ville de Dà Nang (Centre) et la ville de Hai Phong (Nord), avec respectivement 989 et 704 nouveaux cas.Le bilan national de l’épidémie s’est établi à 2.171.527, se classant au 28e rang sur 224 pays et territoires à travers le monde. Parmi les cas , 68 sont des infections au variant Omicron, toutes importées et mises en quarantaine après leur arrivée dans le pays.Jusqu’à présent, le pays a enregistré 163 cas d’infection au nouveau variant Omicron: Hanoi (14 cas), Quang Nam (27), Hô Chí Minh-Ville (92), Hai Duong (1), Hai Phong (1), Thanh Hoa (2), Đà Nang (8), Khánh Hoa (11), Long An (1), Quang Ninh (2), Bà Ria - Vung Tàu (1), Kiên Giang (2), Binh Dung (1).Au total, 62.889 patients ont été déclarés guéris dans les dernières 24 heures, portant le bilan total, portant le nombre total de guérisons à 1.904.069 .Quant aux décès, le ministère de la Santé a annoncé 152 décès, portant le bilan total à 37.010 morts liés au Covid-19 au Vietnam, soit 1,7 % du nombre total de contaminations.Le pays a administré 177.388.045 doses de vaccins, dont 78.919.564 pour la première injection, 73.862.769 pour la deuxième et 24.605.712 pour la troisième, soit la dose de rappel. – VNA