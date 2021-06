Hanoi (VNA) – Le Vietnam a dénombré 15 nouveaux cas de Covid-19, dont deux importés, au cours des 12 dernières heures jusqu’à 6 heures le 26 juin, a-t-on appris du ministère de la Santé.

Pour réduire le risque de transmission du Covid-19, différentes mesures de prévention doivent être appliquées, notamment celles liées à la salubrité de l’environnement. Photo : VNA



Sur les 13 cas de transmission locale, cinq se trouvaient dans des sites de quarantaine ou des zones confinées, a-t-il ajouté.



Les nouveaux cas ont porté le bilan national de l’épidémie à 15.115, dont 1.751 exogènes et 13.364 endogènes.



Le ministère de la Santé a fait savoir que 5.949 patients ont été déclarés guéris jusqu’à présent.

Parmi les patients encore sous traitement, 388 ont été testés négatifs une fois au SRAS-CoV-2 qui cause la maladie, 126 deux fois et 137 trois fois.



Quatorze localités ont atteint 14 jours sans nouvelles infections et 12 localités n’ont recensé aucune nouvelle contamination secondaire. – VNA