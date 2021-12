Tests de dépistage du coronavirus SARS-CoV-2. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le 27 décembre, le ministère de la Santé a confirmé un premier cas positif du variant Omicron dans le pays. Il s’agit d’un cas importé mis en quarantaine dès son arrivée au Vietnam.

Le patient, de retour du Royaume-Uni, a été testé positif le 19 décembre au coronavirus SARS-CoV-2 après avoir atterri à l’aéroport international de Noi Bai. Le patient a été mis en quarantaine à l’Hôpital militaire 108.

Selon les informations de l’hôpital militaire 108, le patient a effectué un test de dépistage par RT-PCR. En raison de la circulation d’Omicron au Royaume-Uni, le test étant positif au COVID-19, le département de biologie moléculaire de l’Hôpital militaire 108 a effectué le séquençage et a confirmé le variant Omicron.

Le ministère de la Santé continue à surveiller la situation de l’épidémie dans le pays, l’apparition potentielle du variant Omicron. Le ministère recommande aux gens de respecter les mesures de prévention et de contrôle de l’épidémie et de se faire vacciner contre le COVID-19.

Photo: ministère de la Santé



Face à cette situation, le Comité populaire municipal de Hanoï a promulgué le 28 décembre une dépêche urgente sur la mise en œuvre des mesures de prévention et de contrôle de l’épidémie de COVID-19 pour les arrivants au Vietnam.

Plus précisément, les arrivants doublement vaccinés ou guéris du COVID-19 doivent se mettre en quarantaine à leurs logements pendant les trois premiers jours et passer un test RT-PCR au troisième jour. Ils doivent surveiller leur état de santé jusqu’à la fin du 14e jour.

Ceux qui n’ont pas été doublement vaccinés sont mis en quarantaine à leurs logements pendant les sept premiers jours, passent deux tests RT-PCR aux troisième et septième jours. Ils doivent surveiller leur état de santé jusqu’à la fin du 14e jour.



Les enfants de moins de 18 ans, les personnes âgées de 65 ans et plus, les femmes enceintes et les personnes souffrant de maladies sous-jacentes sont mis en quarantaine avec leurs parents/tuteurs.

Tous les arrivants doivent respecter le message dit des "5K" : Khâu trang (Masque), Khu khuân (Désinfection), Khoang cach (Distanciation), Không tu tâp (Pas de rassemblement) et Khai bao y tê (Déclaration de l’état de santé). -VNA