Hanoï (VNA) - Le Vietnam a enregistré en 12 dernières heures jusqu’à 18h00 du 14 février 32 nouveaux cas de COVID-19 et mis en quarantaine à Hai Duong et Hanoï (Nord), a annoncé le Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du COVID-19.

Prélever des échantillons pour les tests de dépistage du coronavirus. Photo : VNA



Le bilan national a passé à 2.228 cas d’infection au nouveau coronavirus, dont 1.330 d’origine locale. Le nombre total de nouvelles contaminations depuis le 27 janvier s’est chiffré à 637.



Le sous-comité des soins médicaux du Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du COVID-19 a rapporté que trois patients ont été déclarés guéris, portant le nombre de guérisons à 1.534. Le pays a jusqu’à présent enregistré 35 décès, principalement des personnes âgées atteintes de graves maladies sous-jacentes.



Parmi les patients sous traitement dans des établissements médicaux, 39 ont été testés négatifs au SARS-CoV-2 une fois, 12 deux fois et neuf autres encore trois fois.



Au total, environ 152.690 personnes qui ont été en contact avec les nouveaux cas de contamination ou revenues des zones épidémiques sont mises en quarantaine, dont 683 dans des hôpitaux, 18.230 dans des établissements de quarantaine concentrée.

Le ministère de la Santé demande à la population de continuer à respecter strictement le message 5K : "Khau trang" (masque), "Khu khuan" (désinfection), "Khoang cach" (distance), "Khong tu tap" (pas de rassemblements), "Khai bao y te" (déclaration de santé). -VNA