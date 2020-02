l’Institut national d’Hygiène et d’Epidémiologie. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Département de la médecine préventive du ministère de la Santé a annoncé que le pays recenserait environ 30 laboratoires capables d’effectuer des tests pour détecter le nouveau coronavirus dans les temps à venir.

Parmi ces laboratoires figurent l’Institut national d’Hygiène et d’Epidémiologie, l'Institut Pasteur de Ho Chi Minh-Ville, l'Institut d'hygiène et d’épidémiologie du Tay Nguyen, l'Institut national de la Malariologie, de la Parasitologie et de l'Entomologie, les centres de contrôle des épidémies de Hanoï, de Lao Cai, de Bac Ninh, de Bac Giang, de Quang Ninh, de Thanh Hoa, de Ha Tinh et de Da Nang…

Le Département de la médecine préventive a affirmé que la réalisation des tests avait un rôle important pour détecter précocement la maladie.

Afin de faire face à l’évolution très complexe de l’épidémie de coronavirus, le ministère de la Santé a demandé aux hôpitaux, aux instituts et centres médicaux concernés de préparer suffisamment d'équipements et de ressources humaines pour effectuer les tests.

Enfin, le ministère de la Santé a demandé aux ministères et organes concernés comme le ministère de la Défense, celui de l’Agriculture et du Développement rural, d’être prêts à le soutenir en cas de nécessité.-VNA