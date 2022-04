Le vaccin anti-COVID-19 Spikevax ( Moderna

Hanoï (VNA) - Le Département de la gestion de produits pharmaceutiques du ministère de la Santé a annoncé qu'il avait promulgué un document permettant d'élargir l'autorisation d'utilisation du vaccin anti-COVID-19 Spikevax (Moderna) pour inclure les enfants de 6 à moins de 12 ans.

La vaccination comprend 2 doses en primo-vaccination (0,25 ml chacune, soit la moitié de la posologie pour les adultes) espacées de 4 semaines.

Auparavant, le ministère de la Santé avait approuvé l'utilisation des vaccins Pfizer/BioNTech COVID-19 (Comirnaty) chez les enfants de 5 à 11 ans.

Le vaccin Pfizer /BioNTech COVID-19 (Comirnaty)

Dans l'après-midi du 31 mars, le ministère de la Santé a organisé en ligne une formation sur la vaccination contre le COVID-19 pour les enfants de 5 ans à moins de 12 ans à partir de début d'avril, utilisant les vaccins Pfizer/BioNTech COVID-19 (Comirnaty) et Spikevax.

Pour assurer une sécurité maximale, la campagne de vaccination de ces enfants a été soigneusement préparée par le ministère de la Santé sur la base de référence aux programmes de vaccination d'autres pays, les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) des États-Unis.

Le ministère de la Santé a demandé aux administrations locales et aux autorités sanitaires de se préparer à lancer la campagne de vaccination dès que les vaccins seront attribués et distribués.

Jusqu'à 206 millions de doses de vaccins anti-COVID-19 ont été administrées au Vietnam (population de 98 millions de personnes) à ce jour; 100% des personnes âgées de 18 ans et plus ont reçu une injection; 99% deux injections. Pour les adolescents de 12 à 17 ans, 99% ont reçu une injection et 94% les deux injections. -VNA