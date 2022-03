Une fiole du vaccin Pfizer /BioNTech. Photo: Reuters

Hanoï (VNA) – Le ministère de la Santé a approuvé ce mardi 1er mars la vaccination des enfants de 5 à moins de 12 ans avec le vaccin contre le COVID-19 de Pfizer/BioNTech (Comirnaty).



Selon la décision 457/QD-BYT du ministère de la Santé qui prend effet à partir du 1er mars, les personnes de 12 ans et plus reçoivent de 30 microgrammes d’ARNm (0,3 ml), les enfants reçoivent 10 microgrammes (0,2 ml), grâce à une dilution appropriée du produit.



Le vaccin est produit par les sociétés Pfizer Manufacturing Belgium NV (Belgique), BioNTech Manufacturing GmbH (Allemagne); Pharmacia and Upjohn Company LLC (États-Unis); et Hospira Incorporated (États-Unis).



Auparavant, le gouvernement a publié la Résolution No14/NQ-CP concernant l'achat du vaccin anti-COVID-19 de Pfizer pour les enfants de 5 à moins de 12 ans.

En conséquence, le gouvernement a accepté l'autorisation du Premier ministre d'appliquer la sélection des entrepreneurs dans les cas particuliers, conformément à l'article 26 de la Loi sur les appels d'offres, pour l'achat de 21,9 millions de doses de vaccin anti-COVID-19 de Pfizer pour les enfants à partir de 5 ans à moins de 12 ans, avec des conditions mentionnées par la Résolution n° 09/NQ-CP du 18 mai 2021 du gouvernement relative à l'achat du vaccin COVID-19 BNT162 de Pfizer.

Le gouvernement confie au ministère de la Santé la responsabilité d'organiser l'achat et la vaccination des enfants de 5 à moins de 12 ans, tout en garantissant la sécurité et l'efficacité. -VNA