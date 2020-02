Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Face aux impacts négatifs de l’épidémie de COVID-19, le tourisme de Hô Chi Minh-Ville cherche à surmonter des difficultés.

Des touristes étrangers visitent le centre-ville en cyclo-pousse. Photo. VNA



Le nombre de touristes internationaux rendant visite à la mégapole du Sud par voie aérienne a diminué de 28,3% en février par rapport au mois de janvier cette année et de 22,7% par rapport à la même période de l’an dernier, selon un rapport du Service municipal du tourisme.

La chute du nombre de touristes internationaux est fortement liée au COVID-19.

L’épidémie a porté atteinte aux chiffres d’affaires de nombreuses agences du fait que les réservations de circuits et de logements ont été annulées.

Actuellement, la ville compte 1.099 entreprises éligibles en activités touristiques en vertu de la loi sur le tourisme de 2017, y compris 869 agences de voyage internationaux, 134 entreprises de voyages domestiques, 76 agents de voyages et 20 bureaux de représentation au Vietnam d’entreprises étrangères de services de voyage.

Face au COVID-19, le chiffre d’affaires en février et au premier trimestre de 2020 a diminué de 40 à 60%.

Des touristes internationaux visitant la Poste municipale à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Cependant, les voyagistes expriment toujours leur espoir de reprendre bientôt les activités touristiques et s’efforcent de diversifier les produits pour attirer davantage des touristes.

La semaine dernière, l’Association municipale de tourisme (HTA) a lancé un programme de stimulation de tourisme domestique 2020, dans le but d’accueillir davantage de touristes nationaux, d’exploiter des marchés prometteurs, notamment ceux où ne sévit pas l’épidémie.

Des voyagistes et des entreprises se sont engagés à offrir des services de qualité et des programmes promotionnels, a déclaré Nguyên Thi Khanh, présidente de la HTA.

Environ 40 agences de voyage ont proposé la réduction des prix des circuits entre 25 et 50%. Les compagnies d’aviation civile et de chemins de fer appliquent des réductions respectives de 50% et 40%, a-t-elle ajouté.

La mégapole du Sud ambitionne d’accueillir 10 millions de touristes étrangers et 35 millions de touristes vietnamiens en 2020. -VNA