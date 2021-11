Prélèvement d’échantillons pour le dépistage du COVID-19. Photo d’illustration : VNA

Hanoï (VNA) – Selon le ministère de la Santé, de 16h00 dimanche à 16h00 lundi, le Vietnam a détecté 5.598 nouveaux cas de coronavirus, dont trois cas importés.



Parmi les 5.595 nouveaux cas de transmission locale, 927 ont été recensés à Ho Chi Minh-Ville, 682 à Binh Duong, 657 à Dong Nai, 469 à Kien Giang, 382 à Bac Lieu, 215 à An Giang, 194 à Soc Trang, 167 à Binh Thuan, 164 à Dak Lak, 163 à Tien Giang, 157 à Tay Ninh, 149 à Can Tho, 109 à Ba Ria-Vung Tau, 100 à Long An, 98 à Ha Giang, 89 à Dong Thap, 72 à Tra Vinh, 72 à Binh Phuoc, 70 à Phu Tho, 68 à Ca Mau, 62 à Ninh Thuan, 57 à Hanoï, 50 à Vinh Long, 50 à Bac Ninh, 47 à Hau Giang, 37 à Ben Tre, 34 à Thanh Hoa, 29 à Kon Tum, 25 à Lam Dong, 23 à Ha Nam, 22 à Thua Thien-Hue, 22 à Nghe An, 21 à Khanh Hoa, 18 à Gia Lai, 14 à Quang Ngai, 14 à Quang Nam, 13 à Quang Binh, 10 à Nam Dinh, neuf à Binh Dinh, neuf à Bac Giang, cinq à Phu Yen, quatre à Thai Nguyen, quatre à Lao Cai, trois à Ha Tinh, trois à Vinh Phuc, deux à Quang Tri, deux à Tuyen Quang, un à Thai Binh et un à Hoa Binh.



Le total s’établit désormais à 923.451. Au cours des 24 dernières heures, 1.731 patients ont été annoncés guéris et 52 nouveaux décès ont été déplorés, portant le nombre de guérisons et de décès à 822.065 et 22.135, respectivement.



Le 31 octobre, 553.475 doses de vaccins anti-COVID-19 ont été administrées, portant le total à plus de 81,92 millions. Plus de 24,59 millions de personnes ont été complètement vaccinées. -VNA