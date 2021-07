Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon le bilan actualisé à 18h30 mardi 6 juillet par le ministère de la Santé, au cours des six dernières heures, le Vietnam a détecté 504 nouvelles contaminations au coronavirus.

Parmi les nouveaux cas, quatre sont des cas importés et 500 sont des cas de transmission locale du virus, dont 271 à Ho Chi Minh-Ville, 99 à Dong Thap, 92 à Binh Duong, 16 à Phu Yen, huit à Long An, trois à Nghe An, deux chacune à Bac Giang, Bac Ninh, Hanoï, Tra Vinh, une chacune à Lang Son, Hung Yen, An Giang.

Alors, le pays compte au total 20.183 cas d'infection locale et 1.881 cas importés. Depuis le 27 avril où se déclare la 4e vague épidémique, le pays signale 18.613 cas, dont 5.303 cas guéris.

Douze localités que sont Yen Bai, Quang Tri, Tuyen Quang, Son La, Ninh Binh, Thai Nguyen, Dien Bien, Vinh Phuc, Hai Duong et Phu Tho, Nam Dinh et Quang Nam ont dépassé 14 jours sans aucun nouveau cas de transmission locale.

Dix villes et provinces n'ont enregistré aucune nouvelle infection secondaire : Bac Kan, Gia Lai, Kiên Giang, Cân Tho, Ninh Thuan, Ben Tre, Thua Thien-Huê, Soc Trang, Thanh Hoa et Ha Nam.

A ce jour, 8.077 patients ont été déclarés guéris et 90 sont décédés.

Parmi les patients en cours de traitement, 311 ont été testés négatifs au virus une fois ; 133 autres, deux fois ; et 72 autres encore, trois fois.

Le ministère de la Santé demande à chaque personne de respecter strictement le message dit des "5K" : Khâu trang (Masque), Khu khuân (Désinfection), Khoang cach (Distance), Không tu tâp (Sans rassemblement) et Khai bao y tê (Déclaration médicale).

Selon le comité de gestion du Fonds de vaccins contre le COVID-19, au 6 juillet 17h00, ce Fonds a reçu 8.054 milliards de dongs (les devises ont été converties).



Le nombre d'organisations et particuliers ayant contribué au Fonds à ce jour est de 379.988.



Le ministère des Finances travaille avec les organes compétents pour créer un site web du Fonds de vaccins contre le COVID-19. Les informations concernant le Fonds, y compris les dons envoyés par les particuliers et organisations, seront publiées sur ce site. Les informations sur les décaissements, les dossiers envoyés par le ministère de la Santé après la vaccination, seront tous rendus publics. -VNA