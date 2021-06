Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – Selon le ministère de la Santé, de 18h00 lundi à 06h00 mardi, le Vietnam a détecté 95 nouvelles contaminations au coronavirus, portant le total à 16.136.

Parmi les nouveaux cas, 58 ont été recensés à Ho Chi Minh-Ville, 18 à Phu Yen, huit à Long An, quatre à Bac Giang, trois à Ha Tinh, deux à Nghe An, un à Tra Vinh et un à Vinh Long.

Depuis le début de l’épidémie au Vietnam, 76 décès ont été déplorés.

Parmi les patients en cours de traitement, 319 ont été testés négatifs au virus une fois ; 143 autres, deux fois ; 158 autres encore, trois fois.

Au 27 juin à 16h00, plus de 3,49 millions de doses de vaccin anti-COVID-19 ont été administrées. Près de 173.000 personnes ont reçu les deux injections nécessaires.

Treize localités que sont Yen Bai, Quang Tri, Thua Thien-Hue, Tuyen Quang, Son La, Ninh Binh, Thanh Hoa, Thai Nguyen, Bac Lieu, Dien Bien, Vinh Phuc, Hai Duong et Phu Tho, ont dépassé 14 jours sans aucun nouveau cas de transmission locale du virus. -VNA