Vaccination contre le COVID-19 à Thanh Hoa. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Selon le bilan quotidien actualisé à 16h00 dimanche, le Vietnam a détecté au cours des 24 dernières heures 166.968 nouveaux cas de coronavirus, dont 15 cas importés.



Les 166.953 nouveaux cas de transmission locale ont été recensés dans 62 villes et provinces, dont 29.269 à Hanoï, 10.243 à Nghe An, 7.569 à Dak Lak, 6.534 à Phu Tho et 2.257 à Ho Chi Minh-Ville.



Le total s’établit désormais à 6.112.648 cas de COVID-19.



Le même jour, 95.538 patients ont été déclarés guéris et 95 décès ont été déplorés, portant le total à 3.163.571 et 41.385, respectivement.



Au 12 mars, plus de 200,17 millions de doses de vaccins contre le COVID-19 ont été administrées, dont plus de 183,13 millions pour les personnes de 18 ans et plus et plus de 17,04 millions pour les adolescents de 12 à 17 ans.-VNA