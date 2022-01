Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – Selon le bilan actualisé à 16h00 dimanche par le ministère de la Santé, le Vietnam a détecté au cours des 24 dernières heures 14.978 nouveaux cas de coronavirus, dont 44 cas importés.



Les 14.934 nouveaux cas de transmission locale ont été recensés dans 62 villes et provinces, dont 2.967 à Hanoï, 984 à Da Nang, 764 à Hai Phong, 138 à Ho Chi Minh-Ville.



A ce jour, le Vietnam a découvert 135 cas d’infection par le variant Omicron, dont 14 à Hanoï, 27 à Quang Nam, 68 à Ho Chi Minh-Ville, un à Hai Duong, un à Hai Phong, deux à Thanh Hoa, huit à Da Nang, 11 à Khanh Hoa, un à Long An et deux à Quang Ninh.



Le total s’établit désormais à 2.141.422 cas de COVID-19.



Le même jour, 4.157 patients ont été annoncés guéris, portant le nombre de guérisons à 1.804.849.



De 17h30 samedi à 17h30 dimanche, 123 décès ont été déplorés, portant le total à 36.719.



Au 22 janvier, plus de 175,89 millions de doses de vaccins contre le coronavirus ont été administrées. -VNA