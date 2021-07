Pulvérisation de désinfectant dans la rue Vong Duc, à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon le ministère de la Santé, de 18h30 lundi à 06h00 mardi, le Vietnam a détecté 2.764 nouvelles contaminations au coronavirus, dont deux cas importés.



Parmi les 2.762 nouveaux cas de transmission locale, 1.849 ont été recensés à Ho Chi Minh-Ville, 149 à Dong Thap, 144 à Tay Ninh, 119 à Dong Nai, 87 à Binh Duong, 73 à Vinh Long, 63 à Tien Giang, 60 à Ben Tre, 52 à Ba Ria-Vung Tau, 43 à An Giang, 37 à Phu Yen, 26 à Khanh Hoa, 17 à Can Tho, 11 chacune à Dak Lak et Kien Giang, sept à Hau Giang, quatre chacune à Hanoï et Binh Dinh, trois à Tra Vinh, deux à Thua Thien-Huê et un à Ca Mau.

Le total s'établit désormais à 109.111 cas de COVID-19, dont 2.203 cas importés et 106.908 cas d'infection locale. Le nombre de contaminations depuis le début de la quatrième vague du coronavirus le 27 avril se chiffrait à 105.338 dont 18.570 patients annoncés guéris.

À ce jour, plus de 4,74 millions de doses de vaccins contre le COVID-19 ont été administrées au Vietnam. Plus de 423.000 personnes ont reçu la deuxième injection.

Huit localités : Yen Bai, Quang Tri, Thai Nguyen, Dien Bien, Hai Duong, Quang Ninh, Bac Kan, Nam Dinh ont dépassé 14 jours sans aucune nouvelle infection.

Neuf villes et provinces n'ont enregistré aucune nouvelle infection secondaire : Lao Cai, Ninh Binh, Kon Tum, Ha Giang, Phu Tho, Son La, Lai Chau, Hoa Binh, Tuyen Quang.

Au 27 juillet, 21.344 patients ont été déclarés guéris.

Le ministère de la Santé a demandé à chaque personne de respecter strictement le message dit des "5K" : Khâu trang (Masque), Khu khuân (Désinfection), Khoang cach (Distance), Không tu tâp (Sans rassemblement) et Khai bao y tê (Déclaration médicale). -VNA