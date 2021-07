Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Selon le ministère de la Santé, de 19h00 dimanche à 06h00 lundi, le Vietnam a détecté 2.708 nouvelles contaminations au coronavirus, dont quatre cas importés.



Parmi les 2.704 nouveaux cas de transmission locale, 1.714 ont été recensés à Ho Chi Minh-Ville, 407 à Binh Duong, 201 à Tien Giang, 125 à Dong Nai, 49 à Vinh Long, 27 à Da Nang, 26 à Phu Yen, 25 à An Giang, 23 à Binh Thuan, 19 à Binh Dinh, 19 à Dong Thap, 19 à Ben Tre, 16 à Dak Lak, 12 à Khanh Hoa, sept à Can Tho, sept à Hau Giang, cinq à Dak Nong, deux à Lam Dong et un à Hung Yen.



Le total s’établit désormais à 101.173 cas de COVID-19, dont 19.342 guéris. 154 décès supplémentaires viennent d’être annoncés, dont 129 à Ho Chi Minh-Ville, neuf à Dong Thap, sept à Long An, deux à Can Tho, deux à Khanh Hoa, un à Ninh Thuan, un à Bac Ninh, un à Tra Vinh, un à Kien Giang et un à Dong Nai.



Dimanche 25 juillet, plus de 77.900 doses de vaccins contre le COVID-19 ont été administrées, portant le total à ce jour à plus de 4,61 millions. -VNA