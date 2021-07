Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – Selon le ministère de la Santé, de 06h00 à 18h00 jeudi, le Vietnam a détecté 3.227 nouvelles contaminations au coronavirus, dont 28 cas importés.



Parmi les 3.199 nouveaux cas de transmission locale du virus, 1.785 ont été recensés à Ho Chi Minh-Ville, 615 à Binh Duong, 157 à Dong Nai, 199 à Long An, 117 à Dong Thap, 63 à Ba Ria-Vung Tau, 48 à Hanoï, 42 à Can Tho, 37 à Ben Tre, 27 à Tien Giang, 26 à Binh Thuan, 21 à Phu Yen, neuf à Tra Vinh, huit à Soc Trang, sept à Bac Ninh, Sept à Hau Giang, six à Dak Lak, cinq à Khanh Hoa, cinq à Quang Nam, quatre à Binh Dinh, deux à Vinh Phuc, deux à Dak Nong, deux à Hung Yen, un à Kon Tum, un à Lao Cai, un à Kien Giang, un à Quang Ngai et un à Ha Tinh.



Rien que le 22 juillet, le Vietnam a confirmé au total 6.194 nouveaux cas de COVID-19, dont 30 importés et 6.164 transmissions locales du virus.



Le total s’établit désormais à 74.371 cas de COVID-19, dont 2.129 cas importés et 72.242 cas de transmission locale.



Jeudi, 1.450 patients du COVID-19 ont été annoncés guéris, portant le nombre de guérisons à ce jour à 13.421.



A ce jour, plus de 4,36 millions de doses de vaccins contre le coronavirus ont été administrées.



Le 22 juillet, le ministère de la Santé a envoyé un document d’urgence aux Services de la Santé des villes et provinces, leur demandant d’ordonner aux établissements privés d’examen et de traitement médicaux de la localité de consolider leur personnel et leur matériel, d’élaborer des plans pour participer aux activités de prévention et de contrôle du COVID-19 en cas de nécessité. -VNA