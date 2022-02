Dans un point de test du COVID-19 à Bangkok, Thaïlande , le 26 janvier 2022. Photo : Xinhua/VNA

Bangkok (VNA) - Le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha a appelé les autorités sanitaires de son pays à accélérer la vaccination contre le COVID-19 pour les enfants de 5 à 11 ans dans le contexte où l'épidémie continue de se propager et où le taux de vaccination dans ce groupe d'âge reste encore faible.

Les données du gouvernement thaïlandais montrent que le nombre de cas de COVID-19 dans ce groupe d'âge était de 123.403 d'avril à décembre 2021 (moyenne mensuelle de 13.711 cas), tandis que le nombre de cas de janvier au 2 février 2022 est de 10.266 cas.

Le ministère thaïlandais de la Santé a ouvert le 31 janvier la première phase de vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans avec le vaccin de Pfizer. La deuxième phase est prévue le 26 février. Prochainement, les enfants de 6 ans et plus auront également la possibilité de se faire vacciner par Sinovac ou Sinopharm une fois que la Thai Food and Drug Administration (FDA) aura approuvé ces deux vaccins.

Selon le ministère thaïlandais de la Santé, jusqu’au 5 février, environ 41.000 enfants thaïlandais de 5 à 11 ans sur un total de 5 millions avaient reçu au moins une dose de vaccin, soit 0,8 %.

Ce pays d'Asie du Sud-Est a enregistré au matin du 7 février 10.470 nouveaux cas et 12 décès supplémentaires au cours des dernières 24 heures, portant à 2.507 471 cas le nombre total d'infections depuis le début de l'épidémie dont 22.303 décès. - VNA