Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la réunion. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Dans la matinée du 27 novembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une réunion sur la recherche et le transfert de technologies pour produire des vaccins et des médicaments contre le COVID-19 au Vietnam.



Selon le ministère de la Santé, au 25 novembre, environ 116,4 millions de doses de vaccins contre le coronavirus ont été administrées, dont 47,4 millions pour les deuxièmes injections. Actuellement, le Vietnam effectue la réception de technologies, des recherches et des essais de plusieurs vaccins, dont Nanocovax, COVIVAC, ARCT-154, HIPRA, Spoutnik V, Shionogi et d’autres vaccins de Cuba et de l’Inde... Six usines ont déposé des dossiers concernant des médicaments de traitement du COVID-19.



Lors de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que la position du Parti et de l'État est de s’efforcer de produire des vaccins et des médicaments contre le COVID-19 dans le pays, afin de contrôler l’épidémie et d'économiser le budget de l'État.



Le chef du gouvernement a demandé aux ministères, aux agences et organes concernés de continuer à se coordonner étroitement afin de lever les obstacles et difficultés afin de produire dans le pays des vaccins et médicaments contre le COVID-19.-VNA