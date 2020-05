Le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong. Photo : AFP/VNA



Singapour (VNA) – Le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong a remercié le 29 mai le Vietnam pour ses dons de masques faciaux et de kits de dépistage du coronavirus SARS-CoV-2 à son pays.



Selon un post publié sur son compte Facebook après sa conversation téléphonique vendredi après-midi avec le Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc, Lee Hsien Loong a félicité le dirigeant vietnamien pour la manière décisive dont le Vietnam a géré la pandémie de COVID-19. Il l'a également remercié pour les généreux dons du Vietnam de masques faciaux et de kits de test à Singapour.



Les deux parties ont convenu qu'au milieu de la pandémie de COVID-19, il était nécessaire de continuer de renforcer la coopération et de maintenir les marchés ouverts et les chaînes d'approvisionnement connectées.



Lee Hsien Loong s’est déclaré heureux que les deux pays approfondissent leur collaboration dans l'agro-commerce pour l'approvisionnement en riz et autres produits alimentaires.



Les deux PM ont également décidé d’étudier la réouverture des frontières pour des voyages essentiels en toute sécurité et progressivement, le moment venu.



Le Premier ministre singapourien a souligné que son pays continuerait également d'appuyer la présidence vietnamienne de l'ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est), souhaitant approfondir les belles relations bilatérales. -VNA