Le marché de Ben Thanh, à Ho Chi Minh-Ville (Photo: VNA)



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le marché du tourisme devrait se redresser cet été après le creux du à la maladie respiratoire aiguë causée par SARS-CoV-2 (COVID-19).

Des visites vers des destinations populaires du pays et de l'étranger telles que les provinces du sud-ouest et du nord, la Thaïlande, Bali (Indonésie), les Maldives, l'Inde, la République de Corée, le Japon et les pays européens ont été réservées.

Le directeur général adjoint de la compagnie aérienne à bas prix Vietjet Air Nguyen Thanh Son a déclaré que les communications sont importantes pour promouvoir les programmes touristiques dans le pays et à l'étranger.

Le chef du département de vente et de marketing de Vietnam Airlines, Nguyen Dang Cuong, a déclaré qu'en plus de sensibiliser le public à la prévention du COVID-19, la promotion du tourisme est l'une des solutions pour soutenir la reprise du secteur.

Le porte-drapeau national procédera à l'enregistrement en ligne des programmes de promotion du tourisme pour les entreprises, a-t-il déclaré, ajoutant que la compagnie aérienne se coordonnera avec les entreprises pour établir une remise maximale de 50%, en fonction des besoins des voyageurs.

Le Vietnam a accueilli plus de 18 millions de touristes internationaux en 2019, le niveau le plus élevé jusqu'à présent, selon l'Office général des statistiques.

Le nombre a montré une augmentation de 16,2% en glissement annuel. Les touristes asiatiques représentaient 79,9% du total (19,1%), l'Europe (6,4%), l'Amérique (7,7%) et l'Afrique (12,2%).

En 2019, le Vietnam a été récompensé par des prix internationaux prestigieux tels que les World Golf Awards, les World Travel Awards et Asia’s Best Destination.

La compétitivité du tourisme au Vietnam s’est constamment améliorée, se classant 63e sur 140 économies dans le classement du Forum économique mondial. -VNA