Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – Dans son bilan quotidien actualisé le 11 janvier, le Comité national de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19 a confirmé un nouveau cas importé. Le total s’établit désormais à 1.515 cas confirmés.



La nouvelle contamination est un spécialiste polonais de 57 ans qui était arrivé à l’aéroport international de Tan Son Nhat à Ho Chi Minh-Ville depuis le Qatar, à bord du vol QR970 du 9 janvier. Il avait été mis en quarantaine dès son arrivée au Vietnam et est actuellement traité à Ho Chi Minh-Ville.



Près de 17.500 personnes ayant eu des contacts étroits avec des cas positifs ou en provenance de zones touchées par la pandémie sont en quarantaine dans des hôpitaux, des centres de confinement, à domicile ou dans des lieux d’hébergement.



A ce jour, 1.361 patients de COVID-19 ont été annoncés guéris. Parmi les cas en cours de traitement, neuf ont été testés négatifs au virus une fois; huit autres, deux fois et huit autres encore, trois fois.



Trente-cinq décès dus au coronavirus ont été déplorés depuis le début de l’épidémie au Vietnam. -VNA