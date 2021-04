Manifestation à New York pour lutter contre le racisme envers la communauté d'origine asiatique. Photo: THX/VNA



Washington (VNA) - Dans le contexte de l'augmentation du racisme contre la communauté asiatique, y compris les Américains d’origine vietnamienne et les citoyens vietnamiens aux États-Unis au milieu de la pandémie de Covid-19, l’ambassade du Vietnam dans ce pays a de nombreux échanges avec l’administration fédérale et le Congrès américains pour assurer la sécurité, la sûreté et le droit d’accès pleins aux services de santé, d'éducation et d'emploi pour les citoyens vietnamiens et la communauté d’origine vietnamienne.

S'adressant au Conseil de sécurité national, au Département d’Etat des Etats-Unis et à d'autres commissions du Congrès américain, la partie vietnamienne a fait part de ses préoccupations concernant la situation actuelle des citoyens vietnamiens aux États-Unis et des personnes d’origine vietnamienne qui ont fait l'objet d'une forme de discrimination, de stigmatisation et même de violence liées à l'origine de la pandémie de Covid-19.

L’ambassadeur du Vietnam aux Etats-Unis Ha Kim Ngoc et ses collègues des pays d’ASEAN ont envoyé le 31 mars une lettre au secrétaire d'État américain Anthony Blinken et au Conseil de sécurité nationale, qui condamnaient les actes de discrimination et de racisme visant les Asiatiques aux Etats-Unis.

Dans cette lettre, ils ont proposé aux autorités locales de continuer de prendre des mesures pour lutter contre la discrimination asiatique, notamment en assurant la sécurité, l'accès aux services de santé, l'éducation, l'emploi et les services de sécurité.

L'ambassade du Vietnam a envoyé une lettre aux membres du Congrès américain, demandant une voix pour aider à mettre fin à la discrimination contre les citoyens vietnamiens et les personnes d’origine vietnamienne aux États-Unis.

Les représentants du Conseil de sécurité nationale, du Département d'État américain ont reconnu les opinions des agences diplomatiques vietnamiennes et des pays de l'ASEAN à Washington, s'engageant à continuer à soutenir les intérêts de la communauté asiatique aux Etats-Unis.

L'ambassade du Vietnam aux États-Unis maintient en permanence des canaux de communication et soutient 24/7 pour suivre de près la situation et protéger et soutenir rapidement la communauté d’origine vietnamienne et les citoyens vietnamiens aux Etats-Unis. -VNA