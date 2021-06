Photo : AFP/VNA

Bangkok (VNA) – Le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha a approuvé de nouvelles mesures pour freiner la propagation du COVID-19 dans la capitale, ses environs et d’autres provinces, selon des médias locaux.

Ces nouvelles mesures seront appliquées pendant 30 jours à compter du 28 juin, avec notamment une interdiction des services de restauration dans les restaurants et brasseries de Bangkok et de cinq provinces voisines que sont Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Praka, Samut Sakhon et Nakhon Pathom.

Les centres commerciaux de Bangkok et de ces cinq provinces devront fermer avant 21h00, et les activités réunissant plus de 20 personnes seront également interdites. En outre, les chantiers de construction seront fermés et les camps de travailleurs seront bloqués pour freiner la propagation du coronavirus.

En plus, des points de contrôle seront mis en place à Bangkok et dans cinq provinces voisines, ainsi que dans quatre provinces du Sud que sont Narathiwat, Pattani, Songkhla et Yala, pour limiter les déplacements.

La Thaïlande a enregistré le 27 juin 3.995 nouveaux cas de COVID-19 et 42 décès supplémentaires, portant le nombre total d'infections à 244.447 cas, dont 1.912 décès.

En Malaisie, l’agence de presse Bernama a cité le 27 juin les propos du Premier ministre malaisien Muhyiddin Yassin annonçant que le pays prolongerait l'ordre du verrouillage national - qui devait initialement être levé le 28 juin.

Selon le Premier ministre malaisien, les restrictions ne seraient pas assouplies tant que le nombre quotidien de nouveaux cas de COVID-19 ne serait pas tombé en dessous de 4.000.

Le 26 juin, la Malaisie a signalé 5.803 nouvelles infections, dont 5.793 intracommunautaires.-VNA